Иркутск, , 06:02 — REGNUM

В Иркутской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по области, жертве не исполнилось и 14 лет.

Злоумышленником оказался 32-летний житель города Иркутска, ранее судимый за преступление против здоровья населения и имущественное преступление.

«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUMв Кемеровской области к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима был осужден 41-летний мужчина, пять лет насиловавший трёх своих падчериц.

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