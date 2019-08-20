Москва, , 11:43 — REGNUM

В Москве найдено тело мужчины с признаками мумификации, сообщили журналистам 20 августа в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Тело найдено 18 августа в квартире дома, расположенного на улице Чертановская на юге города.

«Обнаружено тело мужчины с признаками мумификации без видимых телесных повреждений. В квартире общий порядок не нарушен», — говорится в информации.

Следователи проводят доследственную проверку. Им удалось предварительно выяснить, что погибший проживал один, связь с соседями не поддерживал.