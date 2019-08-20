Тамань, Краснодарский край, , 11:34 — REGNUM

Два члена экипажа танкера «Магус», находящегося в районе Тамани в Чёрном море, были доставлены на берег после отравления метиловым спиртом. Спасти их не удалось, сообщают «Вести».

Помощь запросил капитан судно, которое ходит под флагом Панамы. Утром 20 августа моряков госпитализировали, при этом один из них находился в коме и вскоре скончался. Позже умер и второй пострадавший, несмотря на усилия реаниматологов.

Оба погибшие — граждане Украины. Всего на танкере находилось 35 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Алексеевском районе Татарии три человека скончались после распития незамерзающей жидкости.

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