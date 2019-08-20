Барнаул, , 11:28 — REGNUM

Многодетная мать — жительница Бурлинского района Алтайского края — отделалась условным сроком за то, что на протяжении двух лет издевалась над двумя приёмными детьми. Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, за совершение преступления, предусмотренного п. «а, г» ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного») женщина получила наказание виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Из обстоятельств уголовного дела следует, что у осуждённой есть пятеро собственных детей. Ещё двое являются пасынками мужа от предыдущего брака. Все издевательства осуществлялись в период с 2016 по 2018 год. Неродные дети лишались пищи, не допускались к общему столу, ежедневно по несколько часов стояли на улице, в том числе готовили домашнее задание стоя, спали на полу.

Следователи также выяснили, что используя малозначительные поводы, мать систематически наносила приёмным мальчикам побои, в том числе лопатой, палкой, металлическими ключами, руками и ногами. При этом родной отец не замечал или не хотел замечать негативного отношения женщины к детям.

«В ходе расследования подростки были изъяты из семьи, отец детей ограничен в родительских правах и в настоящее время дети проживают со своей бабушкой, получают необходимый уход и питание, значительно набрали в росте и весе», — пояснила исполняющая обязанности помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обвинение в причинении моральных и физических издевательств приёмным детям 37-летнюю жительнице Бурлинского района Алтайского края было вынесено в мае 2019 года. Побои, унижения и равнодушие отца привели к тому, что ребята отставали от сверстников в физическом развитии, голодали, выпрашивали еду у посторонних лиц, доедали остатки пищи за детьми в школьной столовой, находились в подавленном состоянии.

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