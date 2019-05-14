Жительницу Алтайского края уличили в истязании приёмных детей

Барнаул, , 13:40 — REGNUM В Алтайском крае 37-летнюю жительницу Бурлинского района уличили в истязании приёмных детей. Как пояснила сегодня, 14 мая, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, издевательства над чужими детьми были и моральными, и физическими.

Согласно материалам уголовного дела, возбуждённого по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК России, женщина воспитывала пятерых детей, а также двух детей своего мужа от предыдущего брака. По мнению следствия, в период с 2016 по 2018 года пасынки лишались пищи, не допускались к общему столу, ежедневно по несколько часов стояли на улице. Также есть сведения, что дети готовили домашнее задание стоя, спали на полу.

«Систематически, используя малозначительные поводы, женщина наносила мальчикам побои, в том числе лопатой, палкой, металлическими ключами, руками и ногами. При этом родной отец не замечал или не хотел замечать негативного отношения женщины к детям», — пояснила Людмила Рязанцева.

Такое «воспитание» привело к тому, что ребята отставали от сверстников в физическом развитии, голодали, выпрашивали еду у посторонних лиц, доедали остатки пищи за детьми в школьной столовой, находились в подавленном состоянии.

Известно, что подростки изъяты из семьи, отец детей ограничен в родительских правах и в настоящее пострадавшие проживают со своей бабушкой. Получая необходимый уход и питание, они значительно набрали в росте и весе.

В ходе следствия женщина свою вину не признала. И лишь собранные следствием достаточные доказательства её причастности к инкриминируемым деяниям позволили утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд для рассмотрения по существу.