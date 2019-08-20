Первоуральск, Свердловская область, , 09:43 — REGNUM

В Первоуральске суд вынес приговор в отношении ранее судимого и нигде не работающего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Гражданину назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы, а также у него будет конфискован в пользу государства сотовый телефон, с которого подсудимый совершил звонок.

Напомним, что инцидент произошёл весной 2019 года. В ходе судебного следствия установлено, что 24 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый позвонил по телефону экстренных служб и сделал сообщение о том, что один из домов по улице Пушкина в Первоуральске якобы заминирован.

«В связи с поступившим сообщением были задействованы комплексные силы правоохранительных органов. По прибытии на место сотрудниками следственно-оперативной группы приняты меры для предотвращения последствий готовящегося взрыва. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что в ходе суда гражданин в своих действиях раскаялся, а свои действия пояснил тем, что был пьян.