Алдан, Якутия, , 09:03 — REGNUM

В Алданском районе Якутии до десятка оленей застряли в грязи, владельцы их еле спасли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Instagram попало видео с застрявшими в грязи оленями. Испуганных животных вытаскивали полдня.

«Олени провалились в грязь на территории старательской артели «Прогресс» на участке «Новый», — предполагает News.Ykt.Ru.

Выяснилось, что стадо принадлежит организации коренных малочисленных народов «Хатыстыр» в Алданском районе.

В комментариях якутяне пишут о привлечении к ответственности руководства артели, отмечая, что если всё случилось ночью, то волки бы загрызли животных.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале зафиксировали падёж оленей из-за отсутствия кормовой базы.