«Лета нет»: на Ямале наблюдается падёж оленей

р-н Тазовский, Ямало-Ненецкий АО, , 17:28 — REGNUM На Ямале в Тазовском районе с начала июня наблюдается падёж оленей. На территории ведётся регулярный мониторинг за состоянием поголовья в личных хозяйствах и стадах агропромышленных предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципального образования.

Начальник управления по работе с традиционными отраслями хозяйствования Прокопий Тэсида совместно с главой района Тазовского района Василием Паршаковым и ветеринарными специалистами вылетели к оленеводам пострадавших хозяйств на Гыданский полуостров.

«Тундровики сообщают, что произошел небольшой падёж в рамках естественного отбора. Причину связывают с плохой погодой и скудностью пастбищ. В агропромышленных предприятиях муниципалитета Совхозе «Антипаютинский» и сельскохозяйственном кооперативе «Тазовский» отход поголовья и молодых телят в пределах нормы. Ситуацию мы держим на контроле», — заявил Прокопий Тэсида.

Он отмечает, что на случай падежа в 2019 году закуплено восемь тонн комбикорма и около двух тонн витаминно-минерального концентрата (соль лизунец). Тундровики получили эту помощь, а также аптечки, содержимое которых насчитывает до 11 наименований. То есть на случай малоснежного лета выход есть.

Метеорологи в свою очередь обнадёживают, что лето на Ямале всё-таки наступит к 20 июня. На сегодня по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», на территории Ямала по востоку округа наблюдаются мокрый дождь и снег. Температура ночью — 1 … + 4; днём: +2…+7 по Цельсию.

Читайте ранее в этом сюжете: Ямальские ветеринары привлечены к ответственности за падёж оленей