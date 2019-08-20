Вьентьян, , 07:37 — REGNUM

По меньшей мере 13 китайских туристов погибли и десятки получили ранения в понедельник, 19 августа, когда их автобус съехал с трассы и рухнул с обрыва высотой 30 метров в Лаосе. Об этом, как передает Daily Mail, сообщил 20 августа офицер местной полиции Сайяфон Читавонг.

По его словам, туристический автобус перевозил более 40 граждан Китая в город Луангпхабанг.

«На данный момент извлечено 13 тел… двое остаются пропавшими без вести», — сказал Читавонг, назвав причиной аварии отказ тормозов.

Офицер полиции добавил, что 31 человек получают медицинскую помощь.

Туристический поток в Лаос за последние годы вырос, а доля китайских туристов увеличилась на 13 процентов в первой половине 2019 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года.