Иркутск, , 07:26 — REGNUM

В Иркутскую область пришли дожди, но обстановка с лесными пожарами улучшилась не на много. По данным сайта иркутского правительства, по состоянию на утро, 20 августа, в регионе действует пять пожаров (четыре в Катангском районе и один в Жигаловском) общей площадью 101 152 га. При этом территория активного горения составляет 300 га.

Также известно, что за сутки 19 августа на лесных территориях Приангарья ликвидировано четыре пожара общей площадью 12 317 га. Ещё три пожара на площади 11 591 га локализировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, если 16 августа в регионе действовало 28 пожаров общей площадью 74 768 га, где 68 037 га покрыты лесом, то на утро 19 августа всего четыре возгорания, их общая площадь составляет 100 899 га.

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