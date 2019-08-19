Иркутск, , 08:09 — REGNUM

За прошедшие выходные площадь природных пожаров в Иркутской области увеличилась, а число очагов — значительно сократилось. Об этом свидетельствует официальная информация, опубликованная сегодня, 19 августа, на официальном сайте регионального правительства.

Так, если 16 августа в регионе действовало 28 пожаров общей площадью 74 768 га, где 68 037 га покрыты лесом, то на утро 19 августа всего четыре возгорания, их общая площадь составляет 100 899 га.

Известно, что на всех пожарах в лесах Иркутской области работает 381 человек и 52 единицы техники. Шлейф от иркутских пожаров окутал более 60 населённых пунктов

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Напомним, в конце прошлой недели Приангарью удалось значительно сократить площадь пожаров-отказников (возгораний, которые решениями комиссий по ЧС решено не тушить в силу экономической нецелесообразности). В зоне контроля были закрыты 64 очага общей площадью 580 618 га, в том числе 582 508 га, покрытых лесом.

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