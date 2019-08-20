Екатеринбург, , 05:10 — REGNUM

В метрополитене Екатеринбурга на станции «Проспект космонавтов» скончался мужчина. Перед смертью мужчина почувствовал себя плохо и пожаловался на боли в области сердца.

Как сообщает издание «Новый день», ЧП произошло вечером 19 августа и не отразилось на движении поездов. Прибывшая на место происшествия полиция установила личность мужчины. Им оказался 62-летний житель Верхней Пышмы.

«После осмотра места происшествия полиция передаст материалы по этому факту в следственный комитет для принятия процессуального решения. ЧП никак не связано с проявлениями криминала. Точную причину смерти установят специалисты судебной медицинской экспертизы», — прокомментировал изданию руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, в метрополитене Екатеринбурга 19 августа произошло ещё одно ЧП. Днём на станции «Ботаническая» была спасена женщина, которая лежала на рельсах.

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