Екатеринбург, 20 августа 2019, 05:10 — REGNUM
В метрополитене Екатеринбурга на станции «Проспект космонавтов» скончался мужчина. Перед смертью мужчина почувствовал себя плохо и пожаловался на боли в области сердца.
Как сообщает издание «Новый день», ЧП произошло вечером 19 августа и не отразилось на движении поездов. Прибывшая на место происшествия полиция установила личность мужчины. Им оказался 62-летний житель Верхней Пышмы.
Как сообщало ИА REGNUM, в метрополитене Екатеринбурга 19 августа произошло ещё одно ЧП. Днём на станции «Ботаническая» была спасена женщина, которая лежала на рельсах.
Читайте ранее в этом сюжете: В метро Екатеринбурга прокомментировали инцидент с «лежачей» женщиной