Петропавловск-Камчатский, , 04:45 — REGNUM

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин считает, что ничего необычного в ситуации с медвежьими атаками населённых пунктов полуострова нет. Он утверждает, что так было всегда и дело вовсе не в разорённых промышленниками реках, а в том, что Камчатка заросла мусорными свалками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медведь

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«Это не всегда связано с якобы существующей острой ситуацией с дефицитом питания на реках. Населённые пункты всегда зверя интересовали. Это было связано всегда в первую очередь с дачами, где было очень много помоек, с несанкционированными свалками. Все это зверя привлекает», — прокомментировал Илюхин ситуацию ИА Кам 24.

Губернатор сообщил, что власти Камчатки делают всё необходимое для того, чтобы обезопасить людей от медведей. Тем не менее, жителей отдаленных сёл он призвал к осторожности. Он сообщил также, что за текущий сезон на Камчатке застрелено 62 медведя в рамках выданных разрешений. Звери были убиты в населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки, поселка Озерной, пожаловались в редакцию ИА REGNUM, что их посёлок атакуют медведи. Только за прошедшую неделю убито не менее 15 зверей. Медведь съел работника рыбоперерабатывающего завода, охотоведы застрелили двух медведей-людоедов, в желудках которых обнаружены останки человека. Люди убеждены: звери идут к жилью потому, что двое рыбопромышленников, они же депутаты — единороссы, полностью выбирают всю рыбу из реки Озерной, впадающей в охраняемое ЮНЕСКО Курильское озеро. Накануне 70 голодных медведей скопились на нерестилище, где всегда рыбачили. Ситуация на Камчатке складывается очень опасная для людей и медведей.