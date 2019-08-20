Санкт-Петербург, , 03:21 — REGNUM

Грузовик КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом во Всеволжском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что ДТП произошло на 26-м километре дороги Парголово — Огоньки. По предварительной версии, автобус маршрута № 678 остановился, чтобы высадить пассажиров, в это время в него врезался КамАЗ. В результате происшествия серьезно никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа на Московском проспекте в Воронеже столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. В результате столкновения пострадала шестилетняя девочка, ее госпитализировали.

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