Брегансон, , 23:00 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в районе военного полигона под Северодвинском, где произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя, нет превышения радиационного фона. Об этом президент России сказал сегодня, 19 августа, во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что на полигоне под Северодвинском произошел взрыв, после чего наблюдалось кратковременное повышение радиационного фона.

В результате взрыва погибли пять сотрудников «Росатома». Также были пострадавшие.

Путин подчеркнул, что на место аварии были направлены эксперты, в том числе и независимые. Ситуация находится под контролем.

«Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады от наших экспертов — и военных экспертов, и гражданских. Мы серьёзных изменений там не видим», — сказал российский лидер.