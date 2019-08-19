Целинский район, , 13:35 — REGNUM

В Ростовской области задержан мужчина, которого подозревают в избиении двухлетнего ребёнка. Мальчик попал в больницу. Об этом ИА REGNUMсообщили в региональном управлении СКР 19 августа.

Питер Пауль Рубенс. Избиение младенцев (фрагмент). 1612

Житель Целинского района, как полагают следователи, с 15 по 17 августа текущего года неоднократно и со значительной силой толкал в спину двухлетнего сына своей сожительницы. Медики диагностировали у малыша многочисленные травмы и ушибы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

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