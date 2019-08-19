Манила, , 14:12 — REGNUM

Бывший министр окружающей среды Филиппин Джина Лопес, возглавлявшая нашумевшую борьбу против крупных компаний горнодобывающей промышленности страны, скончалась в понедельник, 19 августа, в возрасте 65 лет. Об этом, как передает Daily Mail, сообщили представители ее семьи.

Лопес занимала пост министра окружающей среды при президенте Родриго Дутерте в течение 10 месяцев, пока комитет Конгресса беспрецедентно не отклонил ее назначение в 2017 году. Во время недолгого срока пребывания на посту министра окружающей среды Лопес отдала распоряжение о закрытии 23 шахт в стране.

Отмечается, что действия Лопес привели к резкому росту мировых цен на никель в 2016 году, однако некоторое время спустя многим шахтам было разрешено возобновить работу.

Исполнительный директор Greenpeace в Юго-Восточной Азии Йеб Сано, скорбя о потере, сказал: «Земля потеряла борца, но ее дух продолжает жить…».

О том, что стало причиной смерти, не сообщается.