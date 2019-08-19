Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:04 — REGNUM

В Свердловской области найдены потерявшиеся в лесу под Нижним Тагилом пенсионерка и её 15-летняя внучка. Об этом изданию «Накануне.ru» сообщили в центре защиты населения.

Уточняется, что поиски продолжались почти сутки, и завершились после того как женщина с девочкой вышли на звук сирены.

Отметим, что потерявшиеся не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Напомним, что пожилая женщина и девушка пропали 18 августа недалеко от населённого пункта Висимо-Уткинский, после того как ушли в лес за грибами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле была найдена страдающая расстройством памяти пожилая женщина, которая вышла из дома и заблудилась.

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