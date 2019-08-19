Стамбул, Турция, , 11:21 — REGNUM

В столице Турции Стамбуле продолжаются очистительные и ремонтные работы по ликвидации последствий сильнейшего грязевого селя, вызванного прошедшим 17 августа 2018 года мощным ливнем.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, наибольший ущерб был нанесен торговым рядам в районе подземного перехода на Эминоню, где работы выполняют как частные сотрудники, так муниципальные службы, которые приводят в порядок рабочие места и сортируют уцелевший товар, а также очищают подземные переходы от заполнившей их грязи.

Мэр города Экрем Имамоглу посетил район Эминоню, где заявил: «Дело в мировом изменении климата. Турция в этом не одинока, под ударом весь мир». Он также заострил внимание на том, что информация о погоде должна быстрее распространяться, и резюмировал: «Оповещение от метеорологической службы пришло слишком поздно, в 12:30. За 15−20 минут с этим не справиться, когда интенсивность осадков достигала 114 кг в час».