Петропавловск-Камчатский, , 11:22 — REGNUM

Тот, кто увидит «медвежью бойню» на Камчатке, согласится, что партия «Единая Россия», выбравшая этого могучего зверя в качестве своего символа, начисто утратила моральное право на такую символику. Таким мнением поделился депутат Заксобрания Камчатки Михаил Пучковский («Справедливая Россия»), комментируя варварское опустошение реки Озерной в Усть-Большерецком районе Камчатки, где два рыбопромышленника — единоросса спровоцировали настоящую войну между медведями и людьми, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ситуация на Камчатке во всём, что касается путины, настолько запущена, что сегодня уже никто не возьмётся спрогнозировать, что будет дальше. На людей, обычных людей, власти попросту не обращают внимания. Люди для них просто не существуют. И не только люди — всё, что является достоянием Камчатки — её рыбные богатства, её лес, её медведи — всё идёт под нож. Ситуация с медведями — она ужасающая. И я вот что хотел бы сказать по этому поводу. Правящая партия «Единая Россия» своим символом выбрала медведя. Сегодня любой, кто увидит бойню на Камчатке, согласится: эта партия утратила право на такой символ», — считает Пучковский.

Как сообщало ИА REGNUM, жители посёлка Озерной Усть-Большерецкого района Камчатки в панике: их населённые пункты атакуют голодные медведи. За последнюю неделю убиты не менее 15 медведей, есть человеческие жертвы. Местные жители уверены: ситуацию спровоцировали два рыбопромышленника-единоросса, которые варварски опустошают реку Озерная, не оставляя рыбы ни людям, ни медведям.