Петропавловск-Камчатский, , 11:13 — REGNUM

В Камчатском посёлке Озерном население в панике — посёлок, а также соседнее село Запорожье атакуют голодные медведи. Есть человеческие жертвы. За последнюю неделю, по словам местных жителей, убито не менее 15 медведей. Войну медведей и людей, по мнению жителей, спровоцировала непомерная жадность двух рыбопромышленников, которые являются депутатами-единороссами, действующим и бывшим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Рыбопромышленники Игорь Редькин («Витязь-Авто) и Сергей Барабанов (ОАО «Озерновский РКЗ-55) с позволения властей полностью выбирают нерку из реки, медведям ничего не остаётся. Река впадает в Курильское озеро, охраняемое ЮНЕСКО. Власти бездействуют, медведи терроризируют посёлок, люди не знают, как спасти свою жизнь и жизнь своих близких.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке участились случаи агрессивного поведения медведей по отношению к людям. Причина в том, что медведи утратили кормовую базу из-за разорения рек и морей, загрязнения окружающей среды и лесных пожаров.