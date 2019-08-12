Село Оймякон, Якутия, , 03:19 — REGNUM

На руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии 11 августа произошёл обвал горной породы. Один человек погиб, 15 эвакуировали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

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В шахте находилось 16 человек, в ходе спасательной операции выяснилось, что обрушение горной породы случилось в момент очистных работ.

Под завалом погиб один горняк, остальные 15 человек сами выбрались из-под камней.

Горно-спасательный отряд рудника «Сарылах-Сурьма» извлёк тело погибшего.

«Обрушение на производственный процесс не повлияло. Рудник продолжает работать», — пояснили в МЧС республики.

«Сарылах» принадлежит ОАО «Сарылах-Сурьма», входящему в концерн «Геопромайнинг» (GPM Gold).

Как сообщало ИА REGNUM, шахту рудника «Мир» компании АЛРОСА затопило в августе 2017 года. Большинство горняков были эвакуированы, но 8 человек так и остались под землёй. Рудник законсервировали.