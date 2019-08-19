Екатеринбург, , 10:04 — REGNUM

В Екатеринбурге спасли женщину, которая лежала на рельсах метро. Об этом сообщили в группе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети ВКонтакте.

Сообщается, что в районе 6:30 на станции метро «Ботаническая» неизвестная женщина очутилась прямо на рельсах, на пути движения поезда. Горожанка лежала прямо на путях.

По одной из версий, женщину заметили пассажиры, которые подняли тревогу, по другой — «помеху» увидел машинист и успел затормозить.

Напомним, 25 июля 2019 года мальчик упал с платформы екатеринбургского метро. Несовершеннолетний горожанин чуть не поплатился жизнью, увлёкшись манипуляциями со своим планшетом.

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