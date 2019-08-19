Екатеринбург, , 08:01 — REGNUM

В Екатеринбурге памятник архитектурного наследия «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях» по улице Пролетарская, 3 находится в неудовлетворительном состоянии и разрушается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что здание находится на балансе распорядительной дирекции мингосимущества Свердловской области. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать региональное министерство привести архитектурный памятник Свердловской области в надлежащее состояние.

Суд иск удовлетворил в полном объёме.

«После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.