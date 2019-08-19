Петропавловск-Камчатский, , 07:05 — REGNUM

Громадный медведь обосновался на городском кладбище Петропавловска-Камчатского. Хищник бродит среди могил, пугая посетителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Получившие сигнал от встревоженных граждан, власти направили на погост охотоведа. Но обнаружить зверя не удалось. Власти просят посетителей кладбища быть предельно осторожными и не оставлять еду на могилах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре медведь раскопал могилу на кладбище и утащил покойника.