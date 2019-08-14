Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:55 — REGNUM

В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу на кладбище и утащил оттуда покойника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В полицию обратились жители города Юности, сообщившие, что одно из захоронений на местном погосте вскрыто. У разрытой могилы полицейские обнаружили медвежьи следы. Ни хищник, ни тело умершего пока не найдены.

Как сообщало ИА REGNUM, голодные медведи не первый год совершают набеги на кладбища Камчатки. Власти организовывают дежурства охотоведов, но помогает это слабо. Специалисты предупреждают, что интерес хищников к погостам усиливают сами люди, которые оставляют на могилах еду. Впрочем, голодный медведь в качестве еды может использовать всё, что угодно.