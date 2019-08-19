Хабаровск, , 06:48 — REGNUM

Хабаровск топило, топит и будет топить всегда из-за отсутствия в городе магистральных ливневых коллекторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Ливни вызвали очередную волну паводка на Дальнем Востоке — трансляция

Магистральный коллектор — большая труба, по которой все сточные воды выводятся к насосным станциям, на очистные сооружения и к месту сброса в водоёмы. В отсутствие таких сооружений строители и ремонтники дорог в городе просто отводят воду на другие участки, не слишком заботясь об их судьбе. Поэтому Хабаровск будет всегда в воде, считает кандидат технических наук, преподаватель кафедры автодорог ТОГУ Виктор Лопащук, мнение которого цитируетИА Хабаровский край сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Хабаровска по состоянию на середину дня 19 августа составил 596 см. В регионе затоплены 69 жилых домов, 1852 дачи.