Новосибирск, , 06:29 — REGNUM

Прокуратура Новосибирской области отчиталась по результатам работы органов расследования за семь месяцев 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняет ведомство, за период с января по июль текущего года новосибирскими органами предварительного следствия и дознания к производству было принято более 35 тыс. уголовных дел. Это на 11% больше, чем в 2018 году.

По результатам расследования чуть более 8,1 тыс. уголовных дел в отношении 9 065 лиц направлены в суды для рассмотрения. Прекращено по различным основаниям 328 дел. Возвращено для дополнительного расследования 233 уголовных дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры Новосибирской области, за первые семь месяцев 2019 года количество зарегистрированных в регионе преступлений увеличилось на 8,2% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

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