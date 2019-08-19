Владивосток, , 05:29 — REGNUM

После прохождения по Приморью тайфуна «Кроса», дорожники оперативно восстанавливают разрушенные дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С использованием специальной дорожной техники специалисты «Примавтодора» приводят приморские дороги до нормативных показателей. В настоящее время восстановлен проезд в сёла Яконовка, Пуциловка и Корфовка. Пока отсутствует транспортное сообщение с сёлами Загорное и Краснояровка в Яковлевском районе, в Уссурийском районе невозможно добраться до сёл Кугуки, Линевичи, Загородное и Утёсное. Нет сообщения с сёлами Новогеоргиевка и Синельниково в Октябрьском районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Кроса» в Приморье заблокировал движение по автомобильным дорогам в девяти районах края. Из-за сильных осадков под водой оказались участки дорог, ведущих в удалённые населённые пункты.