Владивосток, 16 августа 2019, 10:43 — REGNUM
В Приморье из-за обильных ливней оказались подтоплены дороги в девяти районах края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Подтоплениям подверглись участки дорог в районах, расположенных в низменностях, где угроза подтопления существовала всегда: Ханкайский, Уссурийский, Спасский, Хасанский районы. Нет проезда к сёлам Духовское, Яконовка, Провалово и в ряд других.
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Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Кроса» отрезал от транспортного сообщения несколько сёл в Приморье, вода переливается через дороги, не позволяя транспорту проезжать.