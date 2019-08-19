Тарбагатайский район, , 05:14 — REGNUM

В Бурятии при выполнении планового патрулирования реки Селенга погиб инспектор Государственной инспекции по маломерным судам Михаил Медведев. Об этом сообщили ИА REGNUM18 августа в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Происшествие, повлёкшее за собой гибель сотрудника, произошло 16 августа в местности «Омулевка» Тарбагатайского района. Погибшему было 34 года.

В настоящее время на месте инцидента развернут оперативный штаб, проводятся поисковые работы.