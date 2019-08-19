Хэфэй, Китай, , 03:27 — REGNUM

Жертвами тайфуна «Лекима» в провинции Аньхой на востоке Китая стали пять человек и еще трое пропали без вести, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.

Мощные ливни обрушились сразу на несколько уездов и поселков города Нинго с 16 по 17 августа, спровоцировав резкие наводнения и сход селевых потоков. О трех погибших и пяти пропавших без вести было известно стразу. На 17 августа число жертв возросло до пяти.

В результате разгула стихии было подтоплено 2127 домов и повреждено 14 658 га зерновых в городе Нинго. Прямой экономический ущерб превысил 2,6 млн юаней ($369,25 млн), отмечают местные власти.

По данным на 17:00 по местному времени более 20 тыс. человек, включая сотрудников вооруженной полиции, пожарных и волонтеров были направлены на место для проведения поисково-спасательных работ. Они до сих пор пытаются найти пропавших без вести. Электроснабжение, водоснабжение почти повсеместно восстановлены, ведется ремонт поврежденных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, более 85 тыс. человек оказались в зоне бедствия в китайской провинции Цзилинь, которая расположена на северо-востоке Китая.

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