Кабул, 18 августа 2019, 16:34 — REGNUM
Ответственность за взрыв во время свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибли более 60 человек, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters.
«Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв на свадебной церемонии в Афганистане», — сообщают журналисты агентства.
Как передавало ИА REGNUM, 17 августа в столице Афганистана во время свадебной церемонии прогремел взрыв. По последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 63 человека, более 180 получили ранения различной степени тяжести.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.