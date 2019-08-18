* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:34 — REGNUM

Ответственность за взрыв во время свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибли более 60 человек, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters.

Взрыв в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв на свадебной церемонии в Афганистане», — сообщают журналисты агентства.

Как передавало ИА REGNUM, 17 августа в столице Афганистана во время свадебной церемонии прогремел взрыв. По последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 63 человека, более 180 получили ранения различной степени тяжести.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.