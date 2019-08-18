Улан-Удэ, , 12:53 — REGNUM

Пассажиров из загоревшегося маршрутного автобуса спасли полицейские в Бурятии. Об этом 18 августа сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Представитель МВД РФ пояснила, что во время патрулирования улиц в городе Улан-Удэ в районе площади Советов капитан полиции Бато Дамбаев и младший лейтенант полиции Леонид Будаев увидели загоревшийся автобус с людьми.

Автобус загорелся во время остановки на светофоре, пламя распространилось по днищу, при этом водитель автобуса не заметил случившегося.

Сотрудники полиции остановили автобус и организовали эвакуацию граждан. Кроме того, полицейским удалось потушить пламя огнетушителями.

В результате оперативных и грамотных действий сотрудников полиции никто из находившихся в автобусе не пострадал. Сотрудники смогли обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

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