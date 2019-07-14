Сатка, Челябинская область, , 13:09 — REGNUM

В Сатке Челябинской области четверо полицейских спасли 33 человека при возгорании в многоквартирном доме, сообщает 14 июля пресс-служба МВД РФ.

Пожар

По данным ведомства, ночью прапорщик полиции Рустам Гафаров и сержанты Михаил Пудовкин, Богдан Тренин и Игорь Петров при патрулировании увидели сильное задымление над кровлей одного из домов по улице Ленина. Правоохранители незамедлительно вызвали экстренные службы и приступили к эвакуации людей.

«Пожилым людям помогали выйти на улицу, некоторых выносили на руках, так как среди жильцов были люди с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении.

Прибывший пожарный расчёт ликвидировал возгорание. В результате возгорания никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня двое сотрудников ГИБДД спасли трех пожилых людей из пожара в Московской области. Возгорание ликвидировал подъехавший на место происшествия пожарный расчёт. Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников полиции удалось предотвратить возможные трагические последствия.

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