Владивосток, , 11:52 — REGNUM

Около 75 северокорейских рыбаков были спасены российскими пограничниками с разбитых штормом шхун у берегов Приморья. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение штормовым утром. 1895 г

В ведомстве уточнили, что все рыбаки будут отправлены на родину в ближайшее время. Предполагается передать всех спасённых сопредельной стороне по упрощённой процедуре.

Поясняется, что моряки, ставшие жертвой неблагоприятных погодных условий, по российскому законодательству не являются нарушителями государственной границы.

Сообщается, что в настоящее время у берегов Приморья остались лишь единичные рыбацкие шхуны, которые выбросило на мель.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что большинство рыболовецких шхун в Приморье покинули бухты, где укрывались от тайфуна «Кроса».

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