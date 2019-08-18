Владивосток, , 09:15 — REGNUM

Северокорейские рыболовецкие шхуны покинули бухты у берегов Приморья, где они укрывались от тайфуна «Кроса». Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

По данным ведомства, на Ольгинском направлении в настоящее время иностранных судов нет. Все шхуны отбыли на родину в сопровождении судов пограничников.

Сообщается, что шхуны во время шторма выбрасывало на берег, многие рыбаки высаживались вынужденно, но ситуация была под контролем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сотнях иностранных судов, которые попросили разрешения у Погранслужбы ФСБ переждать тайфун «Кроса» в бухтах Приморья.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни корейских шхун ищут в бухтах Приморья защиты от тайфуна «Кроса»