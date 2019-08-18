Манчестер, США, , 04:31 — REGNUM

Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.

Сообщается, что группа демонстрантов, прибывшая на митинг сторонников Трампа в Манчестере, развернула плакаты против Трампа. Протестующие выступали против контроля Израиля над Западным берегом, в их руках были плакаты «Евреи против оккупации» и «Трамп плох для евреев».

Обращаясь к группе протестующих, президент США по ошибке высмеял стоявшего рядом человека, не имеющего к ним никакого отношения.

«У этого парня серьезная проблема с весом, — заявил Трамп. — Иди домой, начни тренироваться».

Между тем на футболке объекта насмешек красовалась надпись «Трамп-2020».

Протестную группу вывела с митинга полиция.

Позже президент Трамп обратился к мужчине и поблагодарил его за поддержку. В свою очередь сторонник заявил СМИ о том, что не обижается на президента: «Я люблю парня! Он — лучшее, что когда-либо случалось с этой страной».