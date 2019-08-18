Нью-Йорк, США, , 02:21 — REGNUM

Жилой дом в штате Нью-Йорк загорелся в результате падения легкомоторного самолета, сообщает 17 августа телеканал ABC со ссылкой на сообщение полиции штата.

Инцидент произошел у населенного пункта Покипси в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Сообщается, что в субботу, 17 августа, днем легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, рухнул на частный дом. В результате здание загорелось.

К месту пожара из ближайших населенных пунктов выдвинулись пожарные бригады и машины скорой помощи.

О судьбе находившихся на борту самолета, равно как и о жильцах дома ничего не известно.

На месте происшествия работают оперативные службы.