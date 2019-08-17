Киев, , 22:58 — REGNUM

Тела двух 24-летних мужчин обнаружили в украинском городе Днепр. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Трагедия произошла в субботу, 17 августа, в квартире по ул. Янтарной.

«Предварительно, причиной смерти (мужчин) является отравление… — говорится в сообщении ведомства. — Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу».

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

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