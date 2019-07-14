Николаев, Украина, , 20:04 — REGNUM

Пакет с телом новорожденного ребенка нашли в контейнере для мусора в украинском городе Николаев. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

ЧП произошло в воскресенье, 14 июля, в Ингульском районе.

«На 12-й платформе междугороднего автовокзала … в контейнере для мусора обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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