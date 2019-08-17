Санкт-Петербург, 17 августа 2019, 21:57 — REGNUM
В Санкт-Петербурге столкнулись четыре транспортных средства — три автомобиля и автобус. Об этом РИА Новости сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло в субботу, 17 августа, на перекрёстке Маршала Захарова и Героев в Красносельском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.
«Предварительно известно, что водитель автомобиля Ситроен не справился с управлением перед перекрестком», — говорится в сообщении пресс-службы управления.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.