Санкт-Петербург, , 21:57 — REGNUM

В Санкт-Петербурге столкнулись четыре транспортных средства — три автомобиля и автобус. Об этом РИА Новости сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в субботу, 17 августа, на перекрёстке Маршала Захарова и Героев в Красносельском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.

«Предварительно известно, что водитель автомобиля Ситроен не справился с управлением перед перекрестком», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.