Тула, 17 августа 2019, 20:13 — REGNUM
В Тульской области столкнулись два транспортных средства — междугородний автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.
ДТП произошло в субботу, 17 августа, в Тепло-Огаревском районе. По последним данным, в результате происшествия погиб одни человек, еще одиннадцать получили травмы различной степени тяжести.
«Водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом», — сказал источник.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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