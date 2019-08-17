Йошкар-Ола, , 16:37 — REGNUM

Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в марий Эл. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

ДТП на трассе «Вятка» УГИБДД МВД по Марий Эл

По предварительной информации, авария произошла около 07:25 по местному времени на 24-ом километре трассы «Вятка» в Звениговском районе, неподалеку от села Сидельниково. Столкнулись два легковых автомобиля Lada Granta и Lada Priora.

В результате ДТП от полученных травм скончался один человек. Ещё пятеро пострадавших были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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