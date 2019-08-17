Пермь, , 17:21 — REGNUM

Маршрутный автобус врезался в стену здания в Перми. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на улице Новогайвинской в микрорайоне Гайва. По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №53, допустил наезд на стену здания, стоящего справа по ходу движения.

В результате ДТП пострадали, как минимум, десять человек. Одна пассажирка автобуса погибла. Сообщается, что среди пострадавших пятеро детей в состоянии средней степени тяжести.

Для оказания помощи пострадавшим привлекались шесть человек личного состава ГУ МЧС по Пермскому краю и две единицы техники. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее ИА REGNUMсообщало о ДТП на трассе в Марий Эл, в результате которого погиб один человек, пятеро были госпитализированы с травмами.

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