Мурманск, , 16:09 — REGNUM

Трое рыбаков были спасены пограничниками в западном рукаве губы Ура в Баренцевом море. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Спасенные пограничниками рыбаки в Баренцевом море 51.mchs.gov.ru

Сигнал о терпящей бедствие моторной лодке с тремя рыбаками на борту был получен ГУ МЧС по Мурманской области около 23:00 по местному времени 16 августа. По предварительным данным, у лодки сломался мотор в 12 километрах от берега, в районе посёлка Ура-Губа.

В район бедствия был направлен патрульный катер пограничной службы. Военные обнаружили лодку с людьми около 00:40 по местному времени 17 августа.

Судно было отбуксировано в посёлок Ура-Губа. Людей осмотрел фельдшер. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.

Ранее ИА REGNUMсообщало о кораблекрушении в Китае, в результате которого погибли семь человек, ещё четверо пропали без вести. Судно с людьми было опрокинуто порывом ветра и затонуло.

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