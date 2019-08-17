Цзинань, Китай, , 08:43 — REGNUM

Опрокинутое в результате сильного порыва ветра судно затонуло у восточного побережья провинции Шаньдун, расположенной на востоке Китая, сообщает 17 августа агентство «Синьхуа».

Также сообщается о семи погибших и двух пропавших без вести из-за кораблекрушения.

Кроме этого, известно, что трагический инцидент произошел вечером в пятницу, 16 августа, в акватории города Жичжао. На месте происшествия работает бригада спасателей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 августа, в результате утечки и взрыва бытового газа в одном из ресторанов китайского города Бэйпяо погибло 4 человека.