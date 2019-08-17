Мадрид, , 16:15 — REGNUM

Девять человек задержала Гражданская гвардия Испании по подозрению в причастности к возникновению лесных пожаров. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба правоохранительных органов страны.

Речь идёт о причастности к возникновению возгораний по неосторожности и об умышленных поджогах. Например, в провинции Луго (автономное сообщество Галисия) был задержан подозреваемый в причастности к возникновению сразу шести лесных пожаров.

Напомним, что с начала 2019 года общая площадь лесных пожаров в стране составила более 56,5 тысяч га. Самый серьёзный пожар произошёл на испанском острове Гран-Канария, где пожаром были затронуты 1,5 тысяч га леса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лесном пожаре в Каталонии на северо-западе Испании. Была проведена массовая эвакуация жителей, к тушению пожара привлекались сотни пожарных и военных.

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