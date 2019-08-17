Краснодар, , 12:40 — REGNUM

На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.

Ливень Sochi.ru

Экстренные службы отмечают вероятность формирования смерчей, что чревато повышением уровня воды в реках. Власти города объявили штормовое предупреждение. Специальные службы работают в усиленном режиме.

В настоящее время свидетельств о происшествиях с гражданами не поступало, все жизненно необходимые службы, обеспечивающие нормальное функционирования города, работают нормально.

Тем не менее, ряд улиц курортного города затоплены, о чем свидетельствуют данные, поступающие из социальных сетей. В частности, вода подошла к федеральной трассе Джугба-Сочи.

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