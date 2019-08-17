Саратов, , 09:26 — REGNUM

Ребёнок пяти лет госпитализирован после попадания под колёса детского паровозика в Саратове. Об этом ИА REGNUM 17 августа сообщили в пресс-службе Минздрава Саратовской области.

ЧП произошло вечером 16 августа на бульваре Героев Отечества в городе Саратове. Мальчик выпал из вагончика аттракциона «Детский паровозик», после чего попал под колёса поезда.

По предварительной информации, семейная пара с двумя детьми отдыхала на бульваре Героев Отечества вечером 17 августа. Супруги посадили детей 3,5 лет и пяти лет на детский паровозик, а сами стали наблюдать за детьми, сидя на скамейке. Старший ребёнок выпал, предположительно, пытаясь перелезть из одного вагончика в другой. Оператор-водитель не заметил ребёнка и наехал на него. Очевидцы произошедшего начали кричать водителю, после чего тот остановился.

Мальчик был госпитализирован с переломами и сочетанными травмами. В настоящее время врачи оценивают состояние ребёнка как тяжёлое.

Прокуратура и следственное управление следственного комитета по региону начали доследственную проверку по факту произошедшего. Опрашиваются водитель аттракциона, родители ребёнка и очевидцы произошедшего. Затребована необходимая документация у владельца аттракциона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП с двумя детьми в Югре. Два мальчика в городе Сургуте упали в вентиляционную шахту. Дети были госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка.

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